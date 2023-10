Plus prisé qu’un concert de Coldplay : les places pour le triathlon de Gérardmer 2024 s’écoulent en moins de trois minutes

Ce jeudi 12 octobre à 20h, le plus belge des triathlons français ouvrait ses inscriptions. À 20h03, il les refermait. Non, vous ne rêvez pas, les places pour la course XL de Gérardmer se sont écoulées en une poignée de secondes. 160 pour être exact. Preuve, s’il en fallait encore, du succès de cette épreuve populaire.

Un véritable engouement qui laisse forcément de nombreuses personnes à quai. Avec seulement 1656 places disponibles pour près de 3000 personnes en ligne sur le site, près d’une personne sur deux a refermé son ordinateur bredouille. Pour les adeptes de la cité des Vosges, il restait les courses annexes : le découverte et l’olympique. Comble du sort, elles étaient davantage prisées que la principale. Selon les organisateurs, près de 5000 personnes attendaient une place pour la distance olympique.

Victime de leur succès, les Vosgiens ont néanmoins prévu une liste d’attente. Sur les réseaux, les échanges vont bon train. Ceux qui n’ont pas su avoir une place sur leur discipline de prédilection tentent de trouver preneurs.

Pour les autres, la préparation peut bel et bien commencer.