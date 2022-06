Le débat se termine à La Louvière avec Isabelle : "Les jeunes veulent travailler. Mon fils est en recherche d’emploi et je vois que le parcours du Forem et de l’Onem n’est pas adapté. Pour le plan impulsion, il dessert beaucoup les moins de 25 ans. Les formations sont dépassées. Je suis enseignante et je vois que les jeunes sont en général formés par des universitaires. À l’école, on ne donne pas suffisamment de stages non plus."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.