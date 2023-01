"Plus on va vers l’est, au plus on voit la destruction", constate Christopher Stokes, coordinateur de Médecins sans frontières en Ukraine

Des combats âpres qui s’aggravent encore depuis mi-janvier. "Depuis une semaine ou deux, il y a du changement. Nous travaillons près des lignes de front. On est à 14 km de Bakhmout où il y a des combats intenses. Samedi matin, un missile a atterri sur le marché. On a reçu dans notre salle d’urgence dix blessés dont trois en état critique. On a ensuite référé avec nos ambulances de Médecins sans frontières jusqu’à Dnipro qui se trouve à quatre heures de là."

Les hôpitaux sont assez saturés

"Trois jours auparavant, on était plus loin de la ligne de front, à 70 km, la mairie d’un village ukrainien où nous nous trouvions a été frappée. Plusieurs morts. Trois blessés dont une maman, Ludmila qu’on a pu stabiliser et sauvé la vie qu’on a ramenée dans un des villages le plus proches dans une de nos ambulances."