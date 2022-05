Plus nuageux ce mardi

On n’exclut pas qu’il y ait une petite averse isolée de la Campine à la région liégeoise, mais cela restera faible et assez isolé. Ce ciel moins lumineux qu’hier et un vent un peu plus soutenu de secteur sud-ouest n’empêcheront pas la douceur de continuer à progresser en pas mal d’endroits. On attend 17°C en bord de mer, 21 à 23°C sur le reliefs ardennais et 25°C quasiment partout ailleurs.