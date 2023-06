Plus naturelle et écolo, la protection solaire s’expose dans des versions clean et innovantes

Pour répondre aux attentes de chacun, les marques sont nombreuses à avoir développé de nouvelles formules bannissant les ingrédients et filtres controversés, au maximum pour certaines, totalement pour d’autres, misant le plus souvent sur des écrans minéraux – dioxyde de titane et oxyde de zinc réduits en poudre – considérés moins nocifs pour la peau. C’est le cas de la marque française de protection solaire naturelle SeventyOne Percent dont l’un des best sellers, l’Eco Sun Spray Invisible, est composé à 100% de filtres minéraux pour faire rempart aux UVA et UVB, que ce soit pour les adultes comme pour les enfants, enrichis d’huiles végétales de jojoba, de tournesol, et de buriti bio, pour apporter d’autres bienfaits à la peau. Une alternative végane, en prime, et made in France, qui œuvre également pour la protection des océans.

Il faut préciser que les filtres minéraux sont (presque) devenus la norme aujourd’hui, ou font en tout cas partie intégrante des gammes de produits de nombreuses marques. Et lorsque ce n’est pas le cas, les protections solaires sont aujourd’hui garanties sans filtre solaire organique octocrylène, un composé mis en cause par des chercheurs. Bioregena, Korres, La Biosthétique, ou encore Praïa comptent parmi les acteurs qui proposent aujourd’hui des formules composées d’une liste d’ingrédients limitée, la plus naturelle et saine possible.