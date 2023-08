Plus lourd revers pour l'Union depuis leur retour en D1 : "Que ce soit 1-0 ou 4-0, il faut passer à autre chose" selon Puertas

En déplacement à Malines, les Unionistes ont reçu une belle claque. Une défaite lourde dans les chiffres qui ne doit pas empêcher les Bruxellois d'aller de l'avant comme l'a rappelé Cameron Puertas.

Se déplacer derrière les Casernes n'est jamais évident. Ce ne sont pas les joueurs de l'Union Saint-Gillois qui vous diront le contraire. "En venant ici on savait que ce serait compliqué mais on n'espérait pas repartir avec une telle défaite, lâchait Puertas. Il faut relever la tête maintenant. C'est dommage, on arrive à tenir le 0-0 quasi jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et puis, on remonte bien, on se crée quelques occasions et le 2-0 fait mal."

Et c'est peu de le dire. Une fois la brèche créée, les Malinois s'y sont enfoncés pour alourdir le score. Quatre buts de différence, jamais les Saint-Gillois n'avaient connu pareille déconvenue depuis leur retour dans l'élite. "Oui, mais que ce soit 1-0 ou 4-0 il faut passer à autre chose, tempérait le Suisse avant d'aborder les problèmes offensifs. On ne peut pas être performant à chaque fois. Cette défaite va nous faire garder les pieds sur terre."

Avant une rencontre importante face à Lugano en barrages de Ligue Europa. "On n'y pensait pas encore. On prend vraiment match après match donc nous étions concentrés sur Malines." Charge à eux de l'être davantage à domicile pour une soirée européenne jeudi.