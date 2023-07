Plus long que la Tour Eiffel, l'Icon of The Seas, plus grand paquebot du monde, affiche complet pour sa première croisière en 2024

François Gemenne, politologue à l’ULiège, professeur à Sciences Po Paris et membre du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat, et co-auteur de leur dernier rapport estime que "ces énormes paquebots sont vraiment une des sources de pollution les plus importante aujourd'hui." Toujours selon lui, ces bateaux de croisière polluent plus qu'un avion et cela même lorsqu'ils utilisent du GNL (gaz naturel liquéfié), carburant qui produit aussi du CO2.

Pour Stéphane Coppey, ingénieur, spécialiste des questions de mobilité et de transport et administrateur de France Nature Environnement dans les Bouches du Rhônes, ce type de méga-paquebot est une aberration environnementale. Conscient qu'il faut vivre avec un certain type de développement, mais dit-il, "la croissance du secteur des croisières fini par compenser tous les efforts que l'on peut faire en termes de réduction des pollution à l'échelle d'une ville. On se dit que ce n'est pas très raisonnable".

Son discours aujourd'hui est dire : "limitons, modérons, régulons [...] et commençons à dire aux armateurs : il n'est plus temps de construire ce type de navires. Il n'est plus temps de générer des pollutions pour une activité qui, somme toute, n'est pas indispensable au fonctionnement de la vie, du commerce, etc. Réduisons les pollutions et ne les amplifions pas".

Autre problème générer par ce type de transport, c'est la quantité importante de voyageurs qu'il transporte. "Quand on a jusqu'à 7 navires dans une même ville (Stéphane Coppey vit à Marseille) qui voit débarquer les passagers sur une journée. Ça veut dire que la ville est complétement envahie. Ce n'est pas du tout le tourisme qu'une ville comme Marseille, par exemple, veut développer."