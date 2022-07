Plus il fait chaud, plus la Belgique oublie de se préparer

La Russie a suspendu pour 10 jours ses livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1. Le 21 juillet, l’Union Européen saura dans quelle mesure Moscou décide de déployer son arme énergétique, estime la presse. Mais quelle que soit la décision de Moscou, la Belgique ne se prépare pas suffisamment à affronter un hiver difficile, écrit De Standaard.

A ces réflexions, s’ajoute celle de l’édito De Morgen… Comment devons-nous envisager la mobilité de demain, sinon à travers des transports en commun efficace et de qualité ? Là non plus, pourtant, la Belgique – et singulièrement la Flandre – semble peu préparée aux défis qui se présentent à elle.