Plus grande, plus sûre, plus connectée : la gare des bus de Wavre a changé de visage

Elle était annoncée pour début 2022. Elle est enfin accessible aux usagers du TEC ce 23 août. La nouvelle gare des bus de Wavre a pris plus d’un an de retard, "notamment pour permettre à Infrabel et à la SNCB de réaliser des travaux d’amélioration de leurs propres quais et de leurs aiguillages", indique Catherine Bes, directrice territoriale du TEC Brabant Wallon. Il faut dire que cette nouvelle gare de bus est directement connectée à la gare SNCB, avec laquelle elle partage des quais.

Située à l’arrière de l’espace TEC, là où se trouvaient un parking et un entrepôt, cette nouvelle gare de bus compte seize quais d’embarquement au lieu de huit. Elle est donc plus adaptée à l’élargissement progressif de l’offre au départ de Wavre. "Il nous fallait augmenter le nombre de quais de manière à accueillir la clientèle correctement et dans de bonnes conditions de sécurité. Tous les quais sont adaptés à des bus articulés et la gare est complètement séparée de la circulation des voitures. Chacun des quais est équipé d’un abribus, pour plus de confort", note-t-elle encore.