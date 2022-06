Plus grande et plus précise que jamais, l’ESA dévoile sa nouvelle cartographie de la Voie lactée

Plus grand, plus détaillé et plus précis que jamais : l’ESA dévoile son nouveau – le troisième - catalogue de la Voie lactée. De la température des étoiles en passant par leur âge, on y découvre de nouvelles informations sur les corps qui forment notre Galaxie. Et, cerise sur le gâteau, il y a du belge dans ce nouveau catalogue.

"Un regard nouveau, plus détaillé, sur notre Voie Lactée." Pour la troisième fois, les données du satellite Gaia sont publiées ce lundi.

Le catalogue dresse la carte 3D la plus grande et la plus détaillée de notre galaxie. Grâce au Satellite Gaia – qui tourne autour du Soleil à une distance de 1,5 million de kilomètres de la Terre -, les astronomes ont pu déterminer la température, la composition chimique, la masse et l’âge des étoiles. Sans compter la vitesse à laquelle ces étoiles s’éloignent ou s’approchent de notre planète.