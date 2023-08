Plus fort que la finale de C1 : un match de volley universitaire bat le record d’affluence pour un événement sportif féminin

Le record d’affluence pour un événement sportif féminin a été battu mercredi lors un match de volley qui a réuni 92.003 personnes venues assister à la victoire de l’équipe universitaire des Huskers sur Omaha au Memorial Stadium de l’Université du Nebraska, aux Etats-Unis.

Le précédent record datait du 22 avril 2022. 91.648 personnes avaient alors assisté à la demi-finale aller de la Ligue des champions de football entre Barcelone et Wolfsburg au Camp Nou. Il s’agit du plus grand nombre de spectateurs atteint au sein du Memorial Stadium, qui accueille habituellement l’équipe de football américain du Nebraska. Les responsables du service des sports du Nebraska avaient cet objectif en tête lorsqu’ils ont annoncé, en février, la tenue d’une "Journée du volley-ball". "J’espère que le nombre de participants sera suffisamment important pour que personne n’ose s’attaquer à notre record", avait déclaré Trev Alberts, directeur sportif de l’université. Mercredi, les Huskers ont balayé Omaha 25-14, 25-14, 25-13, dans le cadre du championnat féminin universitaire de volley-ball de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). A titre de comparaison, le précédent record établi pour une telle rencontre s’élevait à 18.755 personnes, à Columbus en 2021, lors d’un match entre le Wisconsin et le Nebraska. Enfin, le précédent record pour un événement féminin aux Etats-Unis remontait au 10 juillet 1999. Ce jour-là, 90.185 personnes avaient assisté à la finale de la Coupe du monde féminine de football entre les Etats-Unis et la Chine au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.