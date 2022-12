Plus efficaces, les Pays-Bas éliminent les États-Unis et rejoignent les quarts de finale

Les Pays-Bas n’ont pas tremblé face aux États-Unis. Très efficaces, les Néerlandais se sont imposés (3-1) et rejoignent les quarts de finale où ils affronteront l’Argentine ou l’Australie.

La première occasion était américaine. Pulisic a profité d’un très mauvais dégagement néerlandais pour se retrouver face à Noppert mais il n’a pas réussi à le tromper (3e). Incapables de marquer, les Américains ont immédiatement été punis. Au terme d’une superbe remontée de balle, Depay s’est retrouvé totalement seul et a pu ajuster Turner sur un centre de Dumfries (10e).

Les Américains ont tout de même réagi par Weah dont la frappe a été contrée par Noppert (43e). Malheureusement, quand on ne concrétise pas, on se fait punir. Comme sur le premier but, la défense américaine a été prise de court sur un nouveau centre en retrait de Dumfries qui a trouvé Blind. Résultat ? 2-0 juste avant la pause.

Les Américains ont tenté de réagir mais Gakpo était à la bonne place pour sauver les Néerlandais sur la ligne après une action confuse (49e). Quelques minutes plus tard, c’est McKennie qui s’est illustré mais n’a pas réussi à cadrer (53e). En face, Depay aurait pu s’offrir un doublé sur une belle phrase mais Turner était à la bonne place (61e). Après un mauvais contrôle, Wright s’est ouvert le goal mais l’angle était trop serré et Timber est venu sauver le ballon sur la ligne (75e).

Finalement, les Américains ont réussi à réduire le score grâce à Wright avec énormément de réussite mais cela n’a pas suffi (76e). Pire, la défense a encore fait des siennes, laissant tout le loisir à Blind de centrer vers Dumfries, également seul (81e).

Voilà donc les Pays-Bas en quarts de finale où ils attendent désormais la rencontre de 20h entre l’Argentine et les États-Unis pour connaître leur futur adversaire.