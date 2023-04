Plus durable et moins nocif pour la planète, le jean fait sa révolution green.

La seconde main compte bien sûr parmi ces nouveaux comportements en plein boom, la longévité des vêtements étant au cœur des préoccupations. Et cela passe aussi par la réparation, que ce soit via des professionnels ou en DIY. Notons que depuis la crise sanitaire, les services de réparation font leur grand retour partout dans le monde et s'adaptent au quotidien des travailleurs avec la possibilité, notamment, de confier et de récupérer les vêtements auprès de coursiers.

Et si cela ne suffit pas, il est possible de passer à l'étape supérieure en ne possédant aucun jean grâce à la location. La marque Mud Jeans propose d'acheter ou de louer des modèles pour des montants quasi similaires avec la possibilité - ou non - de devenir propriétaire dudit vêtement au bout de douze mois.

Le principe est simple : il suffit de choisir le jean et de s'inscrire puis de s'engager pour douze mois de location et enfin de décider de le garder ou de le renvoyer en vue d'un échange ou de son recyclage. Un procédé qui permet de lutter contre la surproduction et les déchets, qui pourrait là encore devenir progressivement la norme.