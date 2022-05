Plus doux avec quelques averses ce mardi

Jeudi, le vent bascule au nord, il sera faible à modéré. Notre ciel se partagera entre belles éclaircies et passages nuageux, les températures seront en légère hausse par rapport à mercredi. Il devrait cette fois encore faire sec partout. Les maxima afficheront 16°C en bord de mer et de 19 à 21°C partout ailleurs.

Vendredi sera à priori la journée la plus chaude de la semaine avec un soleil généreux rapidement voilé au fil des heures et des températures estivales de 22 à 25°. L’après-midi, de nombreux nuages bourgeonneront et on surveillera des orages fort actifs sur la France qui pourraient remonter sur le sud du notre pays essentiellement.

Samedi et dimanche, les prévisions restent encore incertaines, la Belgique se trouvant proche de l’air chaud et instable sur la France et pas très loin de l’air plus frais sur les Pays-Bas et l’Allemagne. A priori, nous basculerions dans cet air chaud mais instable avec 22 à 25°C samedi mais des coups de tonnerre à prévoir. Un degré de moins mais toujours une dégradation orageuse possible dimanche.

Lundi il ferait à priori un peu moins chaud mais des ondées se produiraient en fin de journée, il faudra confirmer cela.