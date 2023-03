Plus de trains entre Tournai et Lille Flandres du 1er au 16 avril

Le trafic des trains sera interrompu sur les lignes Tournai-Lille et Tournai-Mouscron du 1er au 16 avril. Des travaux doivent être réalisés à hauteur de Froyennes, " la bifurcation de Froyennes est un carrefour important car on se situe au croisement de ces deux lignes : celle entre Tournai et la frontière française, ainsi que celle entre Tournai et Mouscron. On va modifier le tracé des voies à cet endroit pour permettre une circulation plus fluide des trains ", explique Jessica Nibelle, la porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Concrètement, de nouveaux aiguillages seront installés, 7 km de rails et 14 km de traverses seront renouvelés entre Froyennes et Blandain. Deux passages à niveau seront modernisés et celui de la Route du Tabac sera supprimé à Blandain. En gare de Froyennes, le couloir sous voies sera aussi allongé.

Des bus seront mis en place pour les voyageurs

Pour limiter autant que possible les conséquences sur le parcours des navetteurs, la SNCB va mettre à leur disposition des bus de Tournai à Mouscron et de Tournai à Lille Flandres. Il suffira de présenter son abonnement de train pour monter à bord. Le trafic ferroviaire devrait reprendre le 16 avril en soirée.