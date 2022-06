Plus de sosies d’Elvis à Las Vegas ?

L’industrie du tourisme à Las Vegas risque bien de souffrir d’une décision prise par les héritiers du King cette semaine.

En effet, Authentic Brands Group (ABG), la société qui gère l’image d’Elvis Presley, refuse dès à présent que l’image du King soit utilisée lors de cérémonies de mariages à Las Vegas. Plus précisément, elle déclare qu’elle ne souhaite pas mettre fin à cette célèbre tradition, mais plutôt que les personnes qui font usage de l’image d’Elvis Presley obtiennent des licences pour poursuivre leurs activités.

Selon le Las Vegas Review-Journal, la société a envoyé des mises en demeure à plusieurs "Chapels" de la Sin City au mois de mai, affirmant que l’utilisation non autorisée du "nom, de la ressemblance, de la voix et de l’image d’Elvis Presley" constitue une contrefaçon de la marque. Et parmi ses "marques", la société nomme “Elvis, “Elvis Presley,” et “The King of Rock and Roll”.

Les mariages à Las Vegas rapportent à eux seuls 2 milliards de dollars par an, et les cérémonies célébrées par les sosies d’Elvis sont très populaires. Ces mises en demeure inquiètent donc beaucoup les responsables de ces chapelles, qui vont naturellement affecter toutes leurs équipes. Cependant, la société ABG tient à préciser que les sosies pourront continuer à apparaître lors de mariage tant qu’ils ont une licence.

"La société entretient de bonnes relations avec les artistes, les fan-clubs et les festivals officiels d’Elvis, ainsi qu’un solide réseau mondial de partenaires commerciaux sous licence", a déclaré la société au magazine Billboard. "Nous n’avons aucune intention de fermer les chapelles qui proposent des forfaits "Elvis" à Las Vegas. Nous cherchons à nous associer à chacune de ces petites entreprises pour nous assurer que leur utilisation du nom, de l’image et de la ressemblance d’Elvis soit officiellement autorisée par la société, afin qu’ils puissent poursuivre leurs activités."

De plus, avec la sortie du biopic Elvis, on peut être certain que la cote de popularité de ce type de cérémonie à Las Vegas va augmenter ces prochains mois.