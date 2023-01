Plus de professionnalisation dans un cadre familial : le plan de bataille d'Intermarché - Circus - Wanty en 2023

24 victoires et une 5e place finale au classement UCI. 2022 restera un grand cru pour l’équipe Intermarché – Circus – Wanty. C’est tout simplement la meilleure saison de l’histoire de la structure wallonne dirigée par Jean-François Bourlart.

Une saison marquée notamment par les succès de Biniam Girmay à Gand-Wevelgem et sur une étape du Giro. Au-delà des performances exceptionnelles réalisée par la pépite venue d’Erythrée, c’est tout le collectif qui a brillé de janvier à octobre. Sur tous les terrains. Du Tour d’Oman au Grand Prix de l’Escaut en passant les routes du Giro et de la Vuelta.

Ces victoires de 2022 ont servi de base de travail pour préparer la nouvelle saison comme l’a expliqué dans un communiqué de l’équipe, Aike Visbeek, le manager de la performance: "Dans le but de poursuivre la professionnalisation de notre organisation, nous avons investi sur les bases de notre succès en 2022. Ainsi, au cours des six derniers mois, nous avons mis sur pied une nouvelle équipe Continentale de développement, élargi notre équipe de nutrition, forgé une collaboration avec l’UCLouvain, engagé de nouveaux directeurs sportifs ainsi qu’un troisième entraîneur".

Christophe Prémont, ancien entraîneur de la formation Bingoal Pauwels Sauces WB a rejoint les rangs de l’équipe Intermarché – Circus – Wanty. Une structure également renforcée par un expert logistique (vêtements, casques, chaussures) qui participera aux échanges avec les partenaires techniques de l’équipe.

Durant l’intersaison, 11 coureurs (Kristoff, Hirt, Hermans, Claeys, Pasqualon, Bakelants,...) ont quitté le navire. 12 sont arrivés. Parmi les renforts ? De jeunes Belges tels que Tom Paquot, Laurenz Rex ou encore Rune Herregodts. L’équipe connait de nombreux changements mais l’un des axes de travail sera le développement des talents.

"Le rajeunissement de l’effectif que nous avons souhaité opérer en 2023 constitue un défi majeur" ajoute le Néerlandais. "C’est pourquoi un important investissement dans notre organisation était nécessaire. Notre Plan Performance accorde une place importante au développement des talents de notre structure, aussi bien au sein de la World Team que de Circus-ReUz-Technord, notre nouvelle équipe Continentale de développement dirigée par Kévin Van Melsen".

Un pont sera mis en place entre les jeunes et les pros au travers d’un plan de performance global pour l’ensemble de la structure.



"Concrètement, nos coureurs Espoirs sont conviés à tous nos camps d’entraînement, aux reconnaissances de parcours et tests du matériel" détaille Aike Visbeek. "Plusieurs d’entre eux, comme Francesco Busatto ou Roel van Sintmaartensdijk, évolueront régulièrement avec la World Team. Grâce à la permutation de nos directeurs sportifs Hilaire Van der Schueren, Dimitri Claeys et Bart Wellens entre les équipes, une coordination efficace et transparente est assurée".

A l’aube de la nouvelle saison, Intermarché – Circus – Wanty met l’accent sur le développement de ses talents et continuera à chasser les victoires sur différents terrains.

"Nos priorités restent focalisées sur les classiques et les épreuves de sprint, et nous poursuivons le développement de nos ambitions à long terme pour les courses de classements et de montagne" précise le Néerlandais dans le communiqué de l’équipe Intermarché – Circus – Wanty. "Nous avons franchi un nouveau cap cet hiver en mettant sur les rails un troisième train de sprint. Nous avons opté pour un système orienté autour de cinq sprinteurs, répartis selon un programme minutieusement défini, afin de permettre à notre jeune noyau de négocier au mieux le vaste programme qui s’étend de janvier à octobre. Nous avons donc longuement travaillé ces derniers mois pour confectionner un planning avec des pics de forme pour chaque coureur. Les compétences de chacun de nos experts ont été mobilisées dans l’élaboration de notre Plan Performance, ce qui démontre qu’un sérieux pas en avant a été accompli par notre organisation l’hiver dernier".



La structure wallonne ne cesse de grandir. Plus de professionnalisation, dans un cadre toujours familial. Les ingrédients du succès pour Intermarché – Circus – Wanty qui débutera sa saison au Australie au Tour Down Under le 17 janvier prochain.