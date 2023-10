Plus de place pour les piétons et les cyclistes sur la future Place Royale de Bruxelles

"La place deviendra majoritairement de plain-pied. De nouveaux bancs en pierre bleue avec des détails en cuivre seront disposés autour du socle de la statue et en face du musée des Instruments de Musique et du musée Magritte. Les façades des bâtiments néoclassiques du XVIIIe siècle situés sur la place et d'autres bâtiments du quartier bénéficieront d'un éclairage architectural pour mettre en valeur ce patrimoine architectural exceptionnel", précise Beliris dans un communiqué. Les travaux visant à déplacer les voies de tram débuteront la semaine prochaine. Le chantier de réaménagement proprement dit démarrera en 2024 pour une période estimée de 2 ans. Le budget total des travaux est de 5 millions d'euros.