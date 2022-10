Plus de peur que de mal pour Courtois, rassure Ancelotti qui évoque la "concurrence difficile" pour Hazard

Victime d'une sciatique, Thibaut Courtois devrait bientôt revenir sur les terrains même s'il ne pourra pas affronter le Shaktar Donetsk ce mercredi.

Absent ce week-end face à Osasuna, le géant belge ne sera pas encore de retour dans le groupe merengue ce mercredi face au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions.

Alors qu'il était difficile de savoir quand il pourrait revenir sur les terrains, son entraîneur, Carlo Ancelotti a évoqué la blessure de son gardien en conférence de presse. "Il va beaucoup mieux. Nous avons encore des doutes sur sa participation contre Getafe (samedi, ndlr). Mais il se pourrait qu'il soit présent la semaine prochaine pour le retour contre le Shakhtar. Pour le Barça (dimanche 16, ndlr), il sera de retour évidemment."

Les signaux sont donc bien au vert pour la pieuvre alors que, avant le match contre le Shakhtar, Courtois ne s'est pas entraîné avec le reste du groupe mais a travaillé en intérieur au même titre qu'Eduardo Camavinga.

Interrogé sur le cas Eden Hazard, l'entraîneur a simplement évoqué une "concurrence très difficile" pour expliquer son faible temps de jeu depuis le début de la saison. "Chaque joueur connaît sa situation", a déclaré l'entraîneur madrilène. "Chacun peut venir me demander une explication et je la lui donne. Eden ne m'a pas parlé, parce qu'il connaît très bien la situation, et qu'il a d'autres joueurs devant lui. Il y a beaucoup de concurrence. Certains jouent moins que d'autres. Sa situation est assez claire".