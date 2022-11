Plus de la moitié des jeunes chômeurs belges sont wallons : les jeunes demandeurs d’emploi sont les premiers touchés par la crise

Mi-novembre, le Forem, l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, indiquait que le taux de demandeurs d’emploi avait diminué de 0,7% en octobre dernier. Une diminution qui porte le nombre total de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) à 213.615. "Après 20 mois d’embellie conjoncturelle où le chômage a fortement diminué, on constate que la tendance baissière se stabilise", commentait l’administratrice générale du Forem Marie-Kristine Vanbockestal au micro de La Première ce mardi 22 novembre.

Du côté des jeunes de moins de 25 ans en revanche, on ne parle plus de stabilisation du taux de chômage mais bien d’augmentation. Parmi ces 213.615 personnes inscrites au Forem (bénéficiaires d’allocations et jeunes en stage d’insertion professionnelle), 21% sont âgés de moins de 25 ans.

Globalement, on observe une augmentation de plus de 13,4% du nombre de chômeurs dans cette catégorie d’âge à un an d’écart entre la fin des mois d’octobre 2021 et 2022 (dont une hausse de 21,5% pour les jeunes en stage d’insertion). "Le chômage des jeunes augmente en juin et en octobre au moment où ils viennent s’inscrire après avoir terminé leurs études", relativise l’administratrice générale. "Mais c’est vrai que la moyenne est plus élevée sur l’ensemble de l’année 2022."