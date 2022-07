Plus de la moitié des camions contrôlés en infraction lors d'un contrôle Benelux

Les inspecteurs du SPF Mobilité et Transports en Belgique, de l'Inspection de l'Environnement et des Transports (ILT) aux Pays-Bas et de l'Administration des Douanes et Accises au Luxembourg ont effectué des contrôles sur des camions en Belgique (E34 à Vosselaar et E411 à Wanlin), aux Pays-Bas (Venlo) et au Grand-Duché de Luxembourg (Dudelange). Aux points de contrôle (Vosselaar et Venlo), des collègues inspecteurs d'autres pays du Benelux étaient présents.

Un traité de coopération

Cette inspection conjointe s'est tenue dans le cadre du Traité Benelux de Liège signé par les trois pays en octobre 2014.

Ce traité vise à renforcer la coopération entre les pays du Benelux dans le domaine du contrôle et de l'application des réglementations européennes relatives au transport routier et de l'harmonisation des réglementations.