Plus de femmes pour gérer les églises, mosquées et synagogues : à Bruxelles, l’obligation est reportée de deux ans

On l’a dit : la mesure vise tous cultes reconnus en Belgique, au nombre de six, dont l’islam (une vingtaine de mosquées reconnues à Bruxelles) et le catholicisme (97 églises reconnues sur le territoire des 19 communes). Au sein du culte catholique, les organes de gestion des différents lieux de cultes compte déjà au moins un quart de femmes, d’après de récentes statistiques.

Le défi : trouver des bénévoles, femmes comme hommes

"Lors du précédent renouvellement des conseils de fabriques d’église (NDLR : appelées aujourd’hui établissements), nous avions déjà soulevé la question d’une plus grande présence des femmes au sein des organes de gestion", rappelle Thierry Claessens, en charge du temporel du culte, au sein du Vicariat de Bruxelles. "Avant 2019, nous recensions 26% de femmes dans les conseils de fabrique, 17% à occuper la présidence, 46% à occuper le secrétariat et 16% à occuper la trésorerie. Nous avons même un établissement de culte où il n’y a que des femmes à la gestion."

L’évolution est donc en marche. "Mais la question s’inscrit dans le défi plus large de trouver des bénévoles, hommes comme femmes, pour gérer nos lieux de culte", insiste Thierry Claessens. "Nous n’avons aucune opposition, bien au contraire, à ce que des femmes prennent des responsabilités dans nos églises. La difficulté n’est pas propre aux lieux de culte, mais aussi aux mouvements de jeunesse, clubs sportifs, etc. Tous ont des difficultés à trouver des bénévoles compétents et capables de donner du temps pour effectuer de la gestion."

Thierry Claessens rappelle également que la mise en place des nouveaux outils comptables, imposés par l’autorité régionale, ont pris pas mal de temps. "Nous avons dit à la Région : ne nous rajoutez pas cela en plus ! Si on peut étaler le travail dans le temps, ce n’est pas plus mal. Aujourd’hui, concentrons-nous sur la nouvelle comptabilité, la nouvelle organisation, les nouvelles élections… 'Phasons' les efforts. Car, il faut le rappeler, c’est demander beaucoup à des bénévoles. Une chose à la fois et on y arrivera."