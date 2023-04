Plus de distributeurs "Coca-Cola" dans certaines écoles secondaires, mais pas toutes

Perte de recettes pour les caisses de l’école ? Gain pour la santé ? Chaque école secondaire de la Fédération Wallonie Bruxelles décide ou non d’installer des distributeurs de sodas vu qu’il n’existe aucun cadre légal. Alors on peut se demander pourquoi une interdiction existe pour les plus jeunes dans les écoles maternelles et primaires, et pas pour les plus âgés ?