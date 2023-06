Plus de deux personnes sur cinq utilisent du maquillage périmé : quels sont les risques ?

L'étude nous apprend que le mascara est le produit de maquillage le plus utilisé au-delà de la date de péremption, à savoir entre trois et six mois. Plus de deux personnes sur cinq (43%) affirment même se servir de leur mascara pendant plus de six mois, ce qui pose un problème d'hygiène important.

Comme les pinceaux et éponges, le mascara peut abriter de nombreuses bactéries exposant les consommateurs à de potentielles allergies, irritations, voire infections. Ce n'est pas anodin si l'on considère que le produit s'applique juste au-dessus de l'œil.

Les éponges arrivent en seconde position : près d'un tiers des répondants (32%) les utilisent au-delà de la date de péremption.