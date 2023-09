Plus de deux ans après les inondations, le Musée des Beaux-Arts de Verviers s’apprête à rouvrir comme musée "de transition".

Pour l’heure, aux Beaux-Arts, on prépare déjà l’ouverture qui approche ; Caroline Henry, Directrice des Musées communaux : " on va redéployer les collections des deux musées au rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts avec une toute nouvelle scénographie ; on va mélanger un peu de tout pour montrer l’ampleur de nos collections." On y reverra ainsi des œuvres revenues de restauration : " on a beaucoup de céramiques qui sont déjà revenues, du mobilier, le violon de Vieuxtemps et bientôt la Vierge de Sommeleville."

Quant au Bethléem verviétois, qui est restauré à l’Institut Saint-Luc à Liège, il ne sera pas de retour à Verviers avant 5 ans. Notons que dès sa réouverture, le Musée des Beaux-Arts de Verviers élargira son horaire: il sera ouvert du mercredi au dimanche de 10 à 17h