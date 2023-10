Plus de deux ans après les inondations, la restauration de l’église Saint-Remacle à Verviers vient de commencer

Si, dans les rues voisines du quartier de Pré-Javais, l’eau a atteint un mètre 20 de haut, l’église Saint-Remacle, un peu surélevée, a vu l’eau monter jusqu’à 25 centimètres dans la nef centrale et un centimètre dans le chœur ; suffisamment pour abîmer chauffage, sols et boiseries ; Jean-René Thonard, secrétaire de la fabrique d’église :" les principaux dégâts étaient dans un premier temps le chauffage, et il a fallu attendre les jours qui ont suivi les inondations pour se rendre compte que des affaissements apparaissent dans le sol et que toutes les boiseries risquaient de pourrir, et donc elles ont dû être démontées dans l’urgence."