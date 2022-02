Plus de détection des polluants intérieurs en province de Namur : les pneumologues s’inquiètent de la disparition du SAMI

Des diagnostics fiables

C’est une pneumologue du CHU UCL Mont-Godinne qui nous a alertés. Elle est spécialiste de la pneumonie interstitielle, une maladie chronique qui abîme les poumons, qui provoque en fait une fibrose pulmonaire et qui peut parfois être liée à la présence d’humidité et de certains types de moisissures dans l’habitation. Le docteur Caroline Dahlqvist avait l’habitude de demander l’expertise du SAMI de Namur. " Pour les patients qui habitent en province de Namur, je suis obligée de le dire que je n’ai pas de solution équivalente, de service qui propose des prestations équivalentes. Moi je suis médecin, j’ai certaines connaissances dans le domaine mais je n’ai pas la possibilité de faire le tour des services d’analyses non officiels pour savoir lequel est valable ou non. Si ça ne représente pas non plus un coût trop important pour le patient. Les analyses du SAMI sont gratuites ce qui représente un avantage évidemment pour les malades parce que sont souvent des personnes qui sont en difficulté financière qui ont de l’humidité dans leur maison et ça peut représenter un frein au diagnostic".

Un outil de médecine préventive qui disparaît



Des analyses gratuites très détaillées et des conseils pour diminuer la présence de ces moisissures… Et du coup stabiliser aussi l’état des patients et éviter éventuellement des traitements lourds et onéreux. C’est une médecine de prévention qui n’existe donc plus chez nous. " Ça me permettait d’avoir une visibilité sur l’habitat des patients", explique le docteur Caroline Dahlqvist. "Je ne peux pas faire comme Docteur House et rentrer dans la maison du patient… Ce sont des choses qu’on ne peut pas faire en pratique en tant que médecin, du point de vue légal non plus. Les personnes qui souffrent de cette maladie, parfois savent qu’ils ont des problèmes d’humidité ou de moisissures, parfois pas ce sont des choses qui ne sont pas connues. Je me souviens d’un patient qui avait des moisissures derrière sa tête de lit, et il ne s’en était pas rendu compte. C’est la visite du SAMI qui a permis d’identifier le problème et grâce à son son état de santé s’est amélioré. Ce sont vraiment des interventions qui peuvent être la clé dans une prise en charge".

Et cette certitude sur le diagnostic de sa maladie, Monique Hubert ne peut pas l’avoir. Cette septuagénaire habite Crupet, dans une maison en pierre de pays, depuis 17 ans. Elle n’est pas en bonne santé. Elle tousse, elle est essoufflée, le docteur Caroline Dalhqvist qui la suit suspecte que la cause de sa pneumonie interstitielle soit des moisissures présente dans sa maison mais, sans le SAMI, il n’est pas vraiment possible de vérifier cette hypothèse. " Pourquoi la province de Namur a-t-elle supprimé ce service ?", se demande-t-elle. "Pour moi et les autres patients qui souffrent de la même maladie c’est un sérieux problème. Des entreprises privées proposent des analyses… Mais je n’ai pas vraiment confiance, car il y a toujours un aspect mercantile. Le devis est gratuit mais après c’est pour vendre leurs produits".



Un choix d’économie qui étonne donc. D’autant plus que ce service est encore proposé actuellement dans toutes les autres provinces.