Plus de dérogation : les agriculteurs doivent clôturer leurs prairies le long des cours d’eau

Depuis le 1er janvier, les agriculteurs doivent clôturer les prairies qui longent un cours d’eau si du bétail doit y paître ; c’est l’application d’une directive européenne reprise dans un décret wallon ; des dérogations avaient été accordées à de nombreuses communes wallonnes, mais ces dérogations sont tombées au 1er janvier ; les agriculteurs doivent donc investir dans des clôtures parfois très longues, ce qui représente un budget ; exemple avec cet agriculteur de Bellevaux (commune de Malmedy) ; Dominique Ledur a des prairies qui longent l’Amblève sur 3 km ; ses bêtes y paissent et ont pour l’instant accès à la rivière ; mais ce sera bientôt du passé : " je dois placer une clôture à un mètre de la berge, explique-t-il, mais avant, je devrai nettoyer les berges, puis placer les piquets, environ 500 à 5 € pièce, plus les barbelés et les isolants car je place une clôture électrifiée, donc au total entre 6 et 8000 euros de budget"