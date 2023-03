Plus de cyclistes et moins de voitures à Bruxelles depuis le lancement du plan Good Move

Pour rappel, le plan Good Move a été élaboré dans le but de rendre certains quartiers plus agréables à vivre en réduisant tout ou presque le trafic automobile. Pour cela, le plan limite la circulation des voitures dans plusieurs parties du centre-ville, favorisant les transports en commun et la pratique des mobilités douces (marche, vélo, trottinette...). La Ville ambitionne ainsi de réduire le trafic automobile de 24% au sein de la capitale d'ici 2030, ce qui est donc en bonne voie si l'on en croit les premiers retours.

D'autres grandes villes européennes ont également lancé leur propre plan vélo, avec les mêmes objectifs. C'est notamment le cas de Madrid, de Milan, d'Oslo, de Copenhague ou encore de Ljubljana.