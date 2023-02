Plus de 8000 accidents de travail dans la construction en 2021

Le nombre d’accidents de travail dans la construction ayant entraîné au moins un jour d’incapacité a diminué de 6,3% en 2021 par rapport à 2019, dernière année complète pré-pandémie, selon des chiffres de Fedris (Agence fédérale des risques professionnels) communiqués mercredi par Embuild (ex-Confédération Construction).

On a dénombré dans la construction, en 2021, 8.341 accidents avec au moins un jour d’incapacité, ce qui représente en revanche une hausse de 8,6% par rapport à 2020 mais cette année avait été marquée par la crise du Covid et la mise en place de périodes d’arrêt et de confinement.