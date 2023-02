Plus de 800 millions dépensés, la Premier League boxe dans une autre catégorie, Serie A et Liga à la traîne

En analysant les chiffres de ce mercato hivernal, on se rend finalement assez vite compte que cet hiver, la Premier League boxait dans une autre catégorie que ses championnats concurrents. Les clubs anglais, qui ont déboursé 829 millions d’euros au total, trustent en effet 31 des 35 premières places au classement des transferts les plus chers.

La Liga et la Serie A étant restées plutôt sages (31 millions déboursés chacune), c’est la Ligue 1 (131 millions dépensés) qui prend la 2e place des championnats les plus offensifs cet hiver, suivie par la Bundesliga (68 millions). Stat notable, la 4e place est pour la MLS (57). A titre de comparaison, en Belgique, on a dépensé 24 millions.

Du côté des recettes, c’est la Ligue 1 qui trône en tête du podium (199 millions de recettes) devant la Ligue portugaise (166 millions dont 121 pour le seul Enzo Fernandez) et la Premier League (100 millions). La Pro League, elle, a vendu pour 58 millions d’euros.