Plus de 800 millions de personnes pourraient souffrir de maux de dos en 2050.

Parmi les autres enseignements de l'étude, les chercheurs suggèrent que les facteurs professionnels, le tabagisme et la surcharge pondérale comptent pour "au moins un tiers des incapacités associées au mal de dos". Plus encore, cette nouvelle enquête internationale met un terme à une "idée fausse" estimant que les adultes en âge de travailler sont les plus susceptibles de souffrir de maux de dos. "Les chercheurs affirment que cette étude a confirmé que la lombalgie est plus fréquente chez les personnes âgées." Les femmes seraient également plus touchées que les hommes.

"Ces affections ont des conséquences sociales et économiques importantes, surtout si l'on considère le coût des soins."

"Le moment est venu de s'informer sur les stratégies efficaces pour faire face à ce lourd fardeau et d'agir", s'est alarmé le Dr Alarcos Cieza, chef d'unité au sein de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au siège de Genève, relayé dans un communiqué.

Et les co-auteurs de conclure : "La lombalgie reste la principale cause d'invalidité dans le monde. Les conséquences socio-économiques de cette affection sont considérables et l'impact physique et personnel menace directement le vieillissement en bonne santé". Autant de facteurs à prendre en compte pour améliorer la prévention et définir de nouvelles stratégies thérapeutiques.