Plus de 8 belges sur 10 préoccupés par l'augmentation du coût de la vie

La hausse des prix de l'énergie et des matières premières est, avec le pouvoir d'achat, la préoccupation principale de plus de 8 Belges sur 10, ressort-il d'une enquête publiée jeudi par le Trade for Development Centre de l'agence de développement du gouvernement fédéral belge. Publié à l'occasion de la Semaine du commerce équitable, qui débute le 4 octobre, ce sondage s'intéresse aux préoccupations des Belges et à la place qu'ils octroient à la consommation responsable.

Les trois principales préoccupations listées par l'enquête sont la hausse des prix de l'énergie et des matières premières (85%), le pouvoir d'achat (83%) et la santé (80%). La pollution et le changement climatique referment le top 5 avec respectivement 77 et 73% de répondants qui se disent préoccupés à ce sujet. En conséquence, 80% des Belges disent adapter, au moins légèrement, leur comportement d'achat. Le prix est ainsi devenu encore plus déterminant dans le choix des denrées alimentaire avec 60% de personnes disant y faire attention, contre 37% dans l'enquête de l'année précédente.