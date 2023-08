Plus de 77 kilos de drogues saisies au premier semestre dans la zone de Bruxelles-Ouest

Plus de 77 kilos de drogues saisies et 180 arrestations judiciaires : telle est une partie du bilan de la zone de police de Bruxelles-Ouest en matière de stupéfiants durant le premier semestre 2023. Les forces de l’ordre ont révélé ces chiffres lundi par voie de communiqué.

En matière de saisies, la police qui couvre les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean a mis la main durant les six premiers mois de l’année sur 9,7 kilos d’héroïne, 62 kilos de cannabis, 3407 plants de cannabis, 5,5 kilos de cocaïne, 482 pilules d’XTC et une somme de 225.153 euros. Des GSM, véhicules et du matériel technique pour des plantations de cannabis ont également été saisis.

Lors de leurs 191 interventions dans des caches connues où les dealers stockent leur marchandise (bacs à fleurs, poubelles, passages de roue…), les cinq chiens renifleurs de la zone ont découvert 34,07 grammes d’héroïne, 6,72 grammes de cocaïne et 5940 grammes de "soft".

Il y a eu 180 arrestations judiciaires dans le cadre de dossiers de drogue dont 40 suspects libérés après audition. Ce sont 91 suspects qui ont été mis à la disposition du parquet et relaxés alors que 4 suspects ont été mis à la disposition du parquet et ont reçu une citation. Enfin, 43 suspects ont été mis à la disposition du parquet et placés sous mandat d’arrêt.