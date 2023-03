Plus de 70 exposants au parcours d'artistes de Court-Saint-Étienne du 1er au 2 avril

Du 1er au 2 avril aura lieu le parcours d’artistes à Court-Saint-Étienne et dans ses environs. Pour cette 11e édition, plus de septante artistes plasticiens exposeront leurs œuvres et accueilleront les visiteurs dans une quarantaine de maisons, ateliers et lieux insolites de la commune.

Au fil du parcours, le public est invité à découvrir une très large palette de techniques, parmi lesquelles la peinture à l’huile et à l’acrylique, le dessin, la sculpture, la céramique, le collage, ou encore la photographie.

Cette année, le parcours sera agrémenté d’une nouveauté : une exposition inédite se déroulera au Centre culturel du Brabant wallon où une œuvre représentative du travail de chaque artiste participant sera exposée. Afin de les guider à travers le parcours, les participants recevront également un plan de la commune indiquant les endroits d’exposition.

L’évènement est organisé par la Maison des Artistes de Court-Saint-Étienne en étroite collaboration avec le Centre culturel du Brabant wallon.