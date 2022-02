Plus de 7 millions de visiteurs en 2021 relancent le tourisme à Dubaï

Plus de sept millions de touristes étrangers ont visité Dubaï l'année dernière, a indiqué jeudi le gouvernement de l'émirat qui accueille actuellement l'Exposition universelle, marquant une relance du secteur touristique très affecté en 2020 par la pandémie de Covid-19.

"Dubaï a accueilli 7,28 millions de visiteurs internationaux pour une nuit ou plus entre janvier et décembre 2021, ce qui représente une croissance de 32%", par rapport à l'année précédente, selon les derniers chiffres du département de l'Economie et du tourisme de Dubaï.

Ces chiffres "soulignent la résilience et la relance du secteur" à Dubaï, souligne un communiqué du département, qui ajoute que "cette tendance positive devrait se poursuivre tout au long de 2022 et au-delà".

Le tourisme, pilier de l'économie

Dubaï, l'un des sept émirats formant l'Etat des Emirats arabes unis, est connu pour abriter la plus haute tour du monde, mais aussi pour ses hôtels clinquants et loisirs de luxe.

L'émirat, qui accueille actuellement l'Exposition universelle 2020, mise sur l'événement pour attirer toujours plus de touristes. Depuis son ouverture en octobre, l'Exposition a déjà enregistré plus de 11,6 millions de visiteurs, résidents et voyageurs, selon les autorités locales.

Le tourisme représente un pilier de l'économie de cet émirat pauvre en pétrole, qui avait accueilli 16,7 millions de touristes en 2019.