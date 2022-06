Plus de 65 ans, immunodéprimés : un rappel du vaccin contre le Covid-19 utile avant l'été, selon Sciensano

Les derniers chiffres le démontrent : les cas de Covid sont à nouveau en hausse en Belgique, et cela se remarque aussi dans les hôpitaux, où me nombre d’admissions a grimpé de 32% sur une semaine.

Mais le dernier rapport complet de Sciensano met aussi en évidence un autre constat : c’est que le schéma de vaccination classique ne protège plus suffisamment un certain nombre de Belges, notamment parmi les plus fragiles. Un constat qui inquiète les autorités belges, qui ont apppelé la population à aller chercher un premier, voire un deuxième booster, mais aussi l’immunologue Michel Goldman.

"Les derniers chiffres publiés aujourd’hui par Sciensano pour la période du 6 au 19 juin 2022 démontrent que les schémas de vaccination actuels ne suffisent plus à protéger les plus vulnérables des formes graves conduisant à l’hospitalisation" écrit-il.

Immunodéprimés et seniors

Et par "plus vulnérables", il entend les "immunodéprimés sévères" (les patients atteints de cancer par exemple, dont la maladie contrarie le système immunitaire et les empêche de développer les anticorps) mais aussi les seniors de plus de 65 ans. "Clairement la vaccination avec un seul rappel ne suffit plus à les protéger" met-il en garde.

Pour la période du 6 au 19 juin 2022, 288 des 362 personnes âgées de 65 à 84 ans qui ont dû être hospitalisées à cause du Covid avaient été vaccinées complètement plus une dose de rappel, soit près de 80%, note Michel Goldman. La proportion est la même pour les admissions en soins intensifs : 35 des 44 personnes de cette tranche d’âge admises aux soins intensifs avaient reçu une vaccination complète plus une dose de rappel.