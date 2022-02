Plus de 600 scientifiques russes dénoncent "une guerre injuste et inutile" et s’inquiètent pour leur travail

Ils sont contre la guerre. Ils sont Russes. Ils ont pris la plume, ensemble, unis par ce qui les unit : la science et la paix. Plusieurs centaines de scientifiques russes – la liste s’allonge encore – ont écrit une lettre pour s’opposer au conflit armé déclenché par Vladimir Poutine en Ukraine. "Nous, scientifiques et journalistes scientifiques russes, protestons vivement contre les hostilités lancées par les forces armées de notre pays sur le territoire de l’Ukraine. Cette étape fatale entraîne d’énormes pertes humaines et sape les fondements du système établi de sécurité internationale. La responsabilité du déclenchement d’une nouvelle guerre en Europe incombe entièrement à la Russie", écrivent-ils.

On est aux antipodes du discours de Vladimir Poutine, estimant devoir procéder à la "dénazification" et la "démilitarisation" de l’Ukraine. Car pour les signataires de cette lettre, "il n’y a aucune justification raisonnable pour cette guerre. Les tentatives d’utiliser la situation dans le Donbas comme prétexte pour déployer une opération militaire ne sont pas crédibles".

Prendre cette position est un acte de courage, dans un pays comme la Russie. Georgy Kourakine, bio-informaticien et biologiste, est l’un des scientifiques russes qui a apposé sa signature en bas de ce texte. Il travaille à l’Université nationale de recherche médicale Pirogov à Moscou. Il travaille sur les bactéries qui provoquent des maladies nosocomiales. Il se dit pacifiste, "contre toutes les guerres". Il sait que déjà cette phrase, déjà, pourrait être la phrase de trop, en ce moment, dans son pays. Mais il assume : "Oui, c’est dangereux. Je pense que c’est dangereux pour n’importe qui de dire "je suis contre la guerre" en Russie. Mais c’est le moment où nous avons besoin de le dire. C’est le minimum qu’on puisse faire. Et on a besoin de le faire."

L’isolement scientifique aussi