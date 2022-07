Environ 150 personnes ont été évacuées de la fosse de la scène principale du festival vendredi soir. Selon plusieurs spectateurs présents lors du concert, le rappeur français PLK s’est arrêté à deux reprises pour que les secours puissent aider des festivaliers, pris dans un mouvement de foule.

15 d’entre eux ont été évacués vers le poste médical avancé du festival pour "des pathologies bénignes", a précisé le responsable Cédric Milquet.

"Cela se passe relativement bien, mais on est samedi et on annonce encore de gros concerts et surtout de la chaleur", a précisé le responsable de la Croix-Rouge à l’agence Belga.