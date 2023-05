Plus de 5000m de dénivelé, 7h30 sur le vélo : l’entraînement monstrueux de Wout van Aert en Espagne

Alors que l’attention du public cycliste est focalisée sur la dernière semaine du Giro, les protagonistes du prochain Tour de France se préparent loin des projecteurs pour se présenter au meilleur de leur forme sur la Grande Boucle dans un peu plus d’un mois (départ le 1er juillet). Parmi les coureurs les plus attendus, Wout van Aert a repris son souffle après la saison des Classiques et s’entraîne durement sur les hauteurs de la Sierra Nevada en Espagne.

Dimanche, le Belge n’a pas fait dans la dentelle lors d’une sortie d’entraînement 'monstrueuse' avec ses équipiers. Au programme 244 km d’effort autour du montagneux parc national de la Sierra Nevada pour un total de 5329m de dénivelé à affronter ! Un parcours digne d’une étape reine de Grands Tours bouclé en 7h33 par van Aert. "Un petit tour avec les collègues" a plaisanté van Aert sur le réseau social Strava où il a enregistré sa performance.

van Aert, qui visera les victoires d’étapes plutôt que le maillot vert sur le prochain Tour de France, devrait reprendre la compétition le 11 juin prochain sur le Tour de Suisse.