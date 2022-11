Plus de 5000 policiers ont manifesté à Bruxelles pour réclamer de meilleures conditions de travail, rien de concret n'est sorti de la rencontre avec les autorités fédérales

La manifestation des policiers dans les rues de Bruxelles a pris fin sans incident par une rencontre avec le Premier ministre entourés des ministres concernés. Selon nos informations, un échange de vue a permis aux différentes parties d'exprimer leurs points de vue mais rien de concret n'est sorti de cette rencontre au grand mécontentement des syndicats de police. Ceux ci ont exprimé à la sortie leur intention de définir un nouveau calendrier avec des actions "plus dures" selon Vincent Gilles.

Les policiers ont manifesté aujourd'hui à Bruxelles, en réaction à l’agression mortelle d’un collègue à Schaerbeek il y a quelques semaines. Et pour faire respecter les engagements pris par le gouvernement en matière de salaires et de conditions de travail.

Ils se disent inquiets de leurs conditions de travail et de la violence à leur égard, de plus en plus fréquente selon eux.

Les syndicats réclament une véritable tolérance zéro contre tous les actes commis contre les forces de l’ordre.