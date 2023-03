Plus de 500 sans-abri à Tournai, dont près de 100 enfants

Pour la troisième année consécutive, les équipes du Centre interdisciplinaire de recherche, travail, État et société (Cirtes) de l’UCLouvain et du centre Lucas de la KU Leuven, soutenues par la Fondation Roi Baudouin, ont dénombré le sans-abrisme et l’absence de chez-soi en Belgique. Pour cela, ils ont analysé plusieurs communes wallonnes, flamandes, et en communauté germanophone.

Parmi ces communes : Tournai. Et dans cette ville hennuyère, le constat est particulièrement frappant… En 2022, 408 adultes et 96 enfants ont été recensés en situation de sans-abrisme ! Contre 7.912 personnes dans l’ensemble dans régions concernées par cette étude. Mais "sans-abrisme" ne signifie pas toujours "à la rue". En réalité, à Tournai, 26 adultes et 1 enfant se trouvent sans toit au-dessus de la tête. Les autres se retrouvent chez des amis ou de la famille, en institution ou foyer d’hébergement, en hébergement d’urgence, ou bien sous menace d’expulsion.