Plus de 500 Néerlandais incarcérés en Belgique car les peines y sont plus sévères

Plus de 500 Néerlandais se trouvent dans des prisons belges. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport à 2022, lorsque 363 Néerlandais y étaient incarcérés, lit-on jeudi dans De Standaard. "Nous voulons les dissuader en les punissant très sévèrement ici", commente-t-on au cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Le nombre de ressortissants néerlandais dans une cellule belge a quasiment doublé depuis 2018. Cela s'explique notamment par le craquage de Sky ECC, le service de messagerie cryptée souvent utilisé par les criminels de la drogue.

Les Néerlandais ne sont en outre que rarement transférés dans leur pays d'origine pour y purger leur peine de prison. Cette année, cela n'a concerné pour le moment que 13 condamnés. L'année dernière, ils étaient 19.

Cela s'explique par le fait qu'il y a des victimes belges, mais aussi par le fait que la politique pénale à l'égard des criminels de la drogue y est beaucoup plus laxiste. "Il n'est pas si évident de transférer des personnes", ajoute le cabinet du ministre de la Justice. "Les Pays-Bas, la Belgique et le détenu doivent être d'accord. Ce n'est pas souhaitable pour notre pays si les criminels aux Pays-Bas reçoivent une peine plus légère, car nous voulons les dissuader en les punissant très sévèrement ici."

Ainsi, ceux qui extraient de la cocaïne dans le port d'Anvers risquent par exemple une peine de prison de trois à cinq ans en Belgique. Aux Pays-Bas, l'année dernière, de mêmes profils hors-la-loi ont été condamnés à des peines allant de trois à environ cinq mois de prison.