Plus de 5 minutes d’avance sur son dauphin : Pogacar écrase le championnat de contre-la-montre en Slovénie

Le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar s’est adjugé jeudi un troisième titre de champion de Slovénie du contre-la-montre, où il faisait son retour à la compétition après sa violente chute en avril et sa blessure au poignet.

Dernier à s’élancer, le coureur de l’équipe UAE a avalé les 15,7 kilomètres escarpés du parcours tracé entre Zgornje Gorje, près du lac de Bled, et le plateau alpin de Pokljuka (1.365 m) en 29 minutes et 43 secondes. Son plus proche adversaire, Marko Pavlic, a fini à cinq minutes et 14 secondes. Anze Skok a pris la troisième à 6 minutes et 30 secondes du vainqueur. Primoz Roglic, l’autre grand nom du cyclisme slovène récemment vainqueur du Tour d’Italie, avait fait l’impasse sur ce contre-la-montre. "Le championnat national est une bonne préparation pour moi et un test idéal avant le Tour de France" avait commenté Pogacar avant la course, cité par le site internet Siol.net.

Il participera également à la course en ligne, dimanche dans le nord-ouest de la Slovénie. Irrésistible en début de saison, le champion de 24 ans, qui a notamment survolé Paris-Nice et remporté le Tour des Flandres, a subi un coup d’arrêt en chutant le 23 avril lors de la classique Liège-Bastogne-Liège. Victime de fractures du scaphoïde gauche et de l’os semi-lunaire de la main gauche, il a été opéré le soir même en Belgique avant d’entamer une convalescence en forme de compte à rebours pour être prêt pour son grand objectif de la saison, le Tour de France (1er au 23 juillet). Vainqueur de la Grande boucle en 2020 et 2021, il a été devancé l’an dernier par le Danois Jonas Vingegaard.