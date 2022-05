Plus de 45.000 morts par arme à feu en un an aux Etats-Unis, et pourtant, impossible de voter une loi : pourquoi ?

On ne sait pas quand le Sénat votera ces mesures. Composé de 50 démocrates et de 50 républicains, les démocrates peuvent compter sur la voix de la vice-présidente Kamala Harris pour départager une majorité simple. Mais pour une réforme comme celle-ci, voulue par Joe Biden, les démocrates ont besoin de 60 voix s’ils veulent éviter le fameux "filibuster", parade législative destinée à bloquer le vote d’un projet de loi. Une parade qui conduit régulièrement les États-Unis dans une impasse politique.

"Joe Biden n’obtiendra pas ces 60 voix", prédit Nicolas Bacharan, politologue, spécialiste des Etats-Unis. "Aujourd’hui, le blocage politique est tel que rien ne bougera. De plus, il n’y a pas de consensus parmi les démocrates. Certains sont à la tête d’Etats plus conservateurs, où la chasse prend beaucoup de place. Au moins deux d’entre eux feront défection, dont le sénateur de Virginie, Joe Manchin ".

L’an dernier, après la tuerie dans le Colorado qui avait fait 10 morts, Joe Biden avait demandé au Congrès de promulguer de nouvelles lois visant à interdire les fusils d’assaut. Rien n’a été voté dans ce sens.

Puisque ça bloque à Washington, certains Etats ont pris des mesures pour interdire ou réglementer la possession d’armes d’assaut. La Californie, le Connecticut, New York ou encore Washington DC, par exemple, ont interdit la possession d’armes d’assaut avec des exceptions limitées (Cf. Carte)

De fait, les taux de décès par arme à feu en 2020 - en comptant les meurtres et les suicides - sont les plus bas dans les Etats de New York (5,3 pour 10 000 personnes), Rhode Island (5,1), New Jersey (5,0), Massachusetts (3,7) et Hawaï (3,4). (Cf. Carte interactive)

A New York, un citoyen a porté plainte disant que cette législation violait ses droits constitutionnels. "Avec une Cour suprême conservatrice, chargée d’interpréter le second amendement qui protège le droit de porter des armes, cette loi pourrait être abrogée à New York", prédit encore Nicolas Bacharan.

Il y a aussi les Etats qui encouragent le port d’armes. Le Texas est celui où il est le plus facile de se procurer une arme. Depuis le 1er septembre 2021, toute personne âgée de plus de 21 ans et n’étant pas visée par une interdiction peut détenir une arme à feu et la porter en public. Avant cela, le gouverneur, Greg Abbott disait même avoir "honte" que le Texas ne soit "que" le deuxième en matière d’achats d’armes à feu. D’autres Etats, comme l’Oklahoma ou l’Arizona, ont profité de la pandémie de Covid-19 pour adopter des lois ou assouplir des anciennes afin de faciliter le port d’armes.