Plus de 43.000 personnes affectées par les derniers tremblements de terre en Afghanistan

Plus de 43.000 personnes ont été directement affectées par les récents tremblements de terre qui ont frappé la province de Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Onu (Ocha).

Dans sa dernière mise à jour publiée lundi soir, l'Ocha précise que le district d'Injil est le plus touché, avec 53% d'habitants affectés. La plupart des villages ont été complètement rasés et plus de 90% des personnes tuées sont des femmes et des enfants, selon les Nations unies. Depuis les secousses, des milliers de gens dans la province dorment dehors, dans les voitures, les jardins ou des tentes, leurs habitations ayant été réduites en poussière. Le 7 octobre, des villages entiers de la région d'Hérat ont été détruits dans un tremblement de terre de magnitude 6,3. Quelque 2.400 personnes ont été tuées, selon les derniers chiffres du gouvernement taliban. Les Nations unies ont fait état de près de 1.400 morts pour ce séisme. Jusqu'à présent, plusieurs répliques ont frappé la région meurtrie. L'Onu a lancé un appel aux dons de 93,6 millions de dollars pour venir en aide aux habitants.