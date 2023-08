Plus de 400 scouts, dont des Belges, victimes de la vague de chaleur en Corée du Sud

Des personnes ont été soignées dans un hôpital de campagne installé sur le terrain où campent les scouts.

D'après l'AFP, citant des médias locaux, des scouts des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de Belgique, du Bangladesh, de Colombie, de Pologne et de Suède ont été affectés par cette forte chaleur. Les Scouts et Guides de Flandre et les Affaires étrangères à Bruxelles ne pouvaient toutefois confirmer ni infirmer mercredi après-midi l'information concernant les Belges malades.

Les conditions météorologiques des prochains jours s'annoncent favorables. "L'organisation coréenne nous a assuré que des travaux de drainage suffisants seront effectués pour préparer le terrain. Ils garantissent la sécurité de tous les participants", souligne Jan Van Reusel, porte-parole des Scouts et Guides de Flandre.