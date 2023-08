Plus de 400 "oubliés des vacances" au domaine des Grottes de Han

Un enfant sur trois ne partirait pas en vacances. Face à ce constat, le Secours Populaire Wallonie-Bruxelles organise depuis plus de 20 ans une sortie destinée aux familles les plus précarisées. Cette fois la journée se tenait aux Grottes de Han.

Coralie y participe. Cette mère de famille n’a jamais pu offrir des vacances à ses trois enfants : " C’est trop cher et en plus je souffre d’un cancer. Cette journée nous permet de nous détendre et de laisser nos soucis à la maison. Ça nous fait énormément de bien."

Sa fille de 10 ans, Lilou avoue qu'elle s’est beaucoup ennuyée durant ces deux mois d’été : " Ici c’est chouette parce qu’on se fait des copains et en plus j’ai pu observer plein d’animaux qu’on n’a pas l’habitude de voir. "

Cette année, entre 400 et 500 enfants participent à la journée des oubliés des vacances. L’activité est presque intégralement financée par des dons privés.