Plus de 400 nouveaux infirmiers et infirmières ont été diplômés ce lundi

On le sait et particulièrement depuis le début de la pandémie de Covid-19, le secteur hospitalier manque de bras. Mais ce sera un peu moins le cas dès demain puisque 405 nouveaux infirmiers et nouvelles infirmières viendront grossir les rangs des soignants dans les hôpitaux belges, annonce le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SeGEC) ce 31 janvier. Ces centaines de nouveaux professionnels des soins viennent d'être de recevoir leur brevet d'infirmiers dans les six écoles secondaires qui l'organisent au sein du réseau d'enseignement libre en Belgique.