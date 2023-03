Plus de 400 emplois supprimés chez Twitch, la plateforme de streaming d’Amazon

Twitch, la plateforme de streaming rachetée par Amazon en 2014 pour la bagatelle de 970 millions de dollars est donc également ciblée par ces licenciements. Au total, un peu plus de 400 employés de Twitch vont perdre leur travail. Dans un communiqué, le CEO de Twitch Dan Clancy s’est exprimé sur cette décision :

"En tant qu’entreprise dont le but est de construire des communautés ensemble, cette décision a été incroyablement difficile et a été soumise à une réflexion approfondie. […] Comme de nombreuses entreprises, notre activité a été affectée par l’environnement macroéconomique actuel, et la croissance des utilisateurs et des revenus n’a pas suivi nos attentes. Afin de gérer notre entreprise de manière durable, nous avons pris la décision très difficile de réduire la taille de nos effectifs."

Pourtant, Twitch, Amazon et toutes ses filiales se veulent rassurants : "les opportunités ne manquent pas et ne vont pas disparaître de sitôt."